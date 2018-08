Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (14.08.2018/ac/a/n)



Vancouver (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von Analyst Chip Moore von Canaccord Genuity:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Chip Moore, Analyst vom Investmenthaus Canaccord Genuity, die Aktien des Brennstoffzellen-Anbieters Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) weiterhin zu kaufen.Plug Power Inc. habe insgesamt gesehen einen soliden Quartalsbericht vorgelegt. Der Umsatz habe gegenüber dem Vorjahr um 75% zugelegt und die Margen seien gestiegen.Alle wichtigen Initiativen des Unternehmens würden auf Kurs liegen. Die Analysten von Canaccord Genuity demonstrieren ihr Vertrauen in die langfristigen Geschäftsperspektiven. Das Potenzial nehme mehr und mehr Gestalt an, so der Analyst Chip Moore.Die Analysten von Canaccord Genuity bekräftigen in ihrer Plug Power-Aktienanalyse das "buy"-Rating sowie das Kursziel von 5,00 USD.Börsenplätze Plug Power-Aktie:Stuttgart-Aktienkurs Plug Power-Aktie:1,68 Euro +1,20% (14.08.2018, 13:04)