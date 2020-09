Xetra-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (25.09.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellen-Herstellers Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Für Aktionäre des US-Unternehmens sei diese Börsenwoche weniger erfreulich gewesen. Die Plug Power-Aktie habe in den vergangenen vier Handelstagen rund 17% verloren. Dabei halte der positive Newsflow an. Konkret habe Plug Power einen Vertrag mit Universal Hydrogen über die gemeinsame Entwicklung eines Wasserstoff-Brennstoffzellen-Flugzeugmotors und abgeschlossen. Darüber hinaus seien auch Vereinbarungen mit Brookfield Renewable Partners und Apex Clean Energy Energie geschlossen worden. Beide Unternehmen sollten dem Brennstoffzellen-Hersteller erneuerbare Energie zur Verfügung stellen. Und in einer dritten Vereinbarung werde Plug Power den Einsatz seines ProGen-Brennstoffzellenmotors in Lieferwagen der Klasse 6 und 8 für den deutschen Partner Linde testen, mit dem Ziel, Anfang 2021 eine ganze Flotte von Wasserstoff-Brennstoffzellenfahrzeugen damit auszustatten.Die Vereinbarungen von Plug Power würden in erster Linie dem Erwerb von sauberem (grünem) Strom dienen. Frische Fantasie komme durch das neue Kapitel innerhalb der Linde-Story auf. Charttechnisch gebe die Plug Power-Aktie indes keine gute Figur ab: Das Papier habe gestern auf der 50-Tage-Linie, die aktuell bei 11,24 USD verlaufe, aufgesetzt. Trotz der langfristig guten Aussichten wäre ein Unterschreiten dieser Unterstützung - zumindest rein technisch ein Verkaufssignal, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:9,45 EUR -2,10% (25.09.2020, 14:08)