Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

19,484 EUR -3,66% (06.05.2021, 11:54)



XETRA-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

19,524 EUR -8,25% (06.05.2021, 11:39)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

24,29 USD -1,26% (05.05.2021, 22:00)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (06.05.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des US-Herstellers von Brennstoffzellen Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Es sei so etwas wie der "perfekte Sturm". Nachdem sich die Lage bei Plug Power zuletzt etwas beruhigt habe, müsse die Aktie des Brennstoffzellenherstellers in dieser Woche wieder herbe Verluste verkraften. Schwache Zahlen der Wettbewerber Nel (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) und Ballard Power (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Symbol: BLDP), die Angst vor steigenden Zinsen und das eingetrübte Chartbild würden für regelrechte Panik bei den Anlegern sorgen.Am Mittwoch habe die Aktie bei 24,29 Dollar geschlossen und damit erneut fast zehn Prozent an Wert verloren. Im deutschen Handel kündige sich nun erneut ein schwacher Börsentag an. Die Plug-Aktie könnte unter dem April-Tief bei 23,91 Dollar eröffnen. Mit dem Dezember-Tief bei 22,25 Dollar und dem Oktober-Hoch bei 19,02 Dollar würden zwar noch einmal zwei Unterstützungen auf die Aktie warten, doch der Abwärtstrendkanal sei nach dem jüngsten Abverkauf wieder voll intakt - ein starkes Verkaufssignal.Hinzu komme, dass die Nachrichtenlage nicht gut sei. Bereits im März habe der Konzern selbst mit Ungereimtheiten in der Bilanz für massive Verunsicherung gesorgt. Nachdem in dieser Woche nun auch noch die Wasserstoff-Player Nel und Ballard Power mit ihren Zahlen herb enttäuscht hätten, herrsche zudem die Angst vor, dass die Wachstumshoffnungen nicht erfüllt werden könnten. Immer häufiger stelle sich bereits die Frage, ob Wasserstoff in der Mobilität überhaupt zukunftsfähig und tauglich für den Massenmarkt sei.Bei Plug Power gebe es derzeit viele Fragezeichen. Anleger sollten nicht in das fallende Messer greifen und vor einem Neueinstieg abwarten, bis sich das Chartbild wieder aufhellt, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Plug Power-Aktie: