Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

19,336 EUR -0,81% (12.11.2020, 12:20)



Xetra-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

19,286 EUR +2,96% (12.11.2020, 12:03)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

23,00 USD +14,94% (11.11.2020)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (12.11.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Brennstoffzellen Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Bei der Plug Power-Aktie gehe es wieder richtig rund. Der Wert habe am Mittwoch zum Handelsschluss satte 15 Prozent im Plus gestanden und habe damit ein neues Mehrjahreshoch erreicht. Mitverantwortlich könnten dabei die aussichtsreichen Quartalszahlen sein, die der Brennstoffzellenhersteller vor drei Tagen veröffentlicht habe. Wie gehe es jetzt weiter?Nachdem die Plug-Power-Aktie gleich mehrere Kaufsignale generiert habe, sei es Anfang November an der Trendlinie bei 14 Dollar zu einem kräftigen Rebound gekommen. Seitdem habe der Wert satte 65 Prozent zugelegt und gestern ein neues Mehrjahreshoch bei 23 Dollar markiert. Dabei sei er sogar durch die obere Trendlinie bei 22,30 Dollar gebrochen und generiere damit ein weiteres Kaufsignal.Könne sich der Kurs in den folgenden Tagen über dieser Marke halten, wäre mit einem weiteren kurzfristigen Kurssprung bis rund 27 Dollar zu rechnen. Dennoch sei wegen der stark überhitzten Indikatoren aktuell Vorsicht geboten. In der Vergangenheit hätten sich ähnlich hohe RSI- und Stochastik-Werte als wirkungsvolles Frühwarnsystem für Gegenbewegungen herausgestellt. Eine Korrektur bis an die 20-Dollar-Marke wäre dann nicht auszuschließen."Der Aktionär" bleibt für den Brennstoffzellen-Hersteller zuversichtlich gestimmt und rät, die Gewinne laufen zu lassen, so Timo Nützel. (Analyse vom 12.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Plug Power-Aktie: