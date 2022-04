Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

21,225 EUR +1,24% (27.04.2022, 14:39)



XETRA-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

21,36 EUR +2,10% (27.04.2022, 14:13)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

22,32 USD -1,89% (26.04.2022)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein Anbieter von schlüsselfertigen Wasserstoff-Brennstoffzellenlösungen. Das Unternehmen konzentriert sich auf Protonenaustauschmembran- (PEM), Brennstoffzellen- und Brennstoffverarbeitungstechnologien, Brennstoffzellen-/Batterie-Hybridtechnologien und die damit verbundene Infrastruktur für die Erzeugung, Speicherung und Abgabe von Wasserstoff und grünem Wasserstoff. Das Unternehmen bietet End-to-End-Lösungen für sauberen Wasserstoff und emissionsfreie Brennstoffzellen für Anwendungen in der Lieferkette und Logistik, für Elektrofahrzeuge auf der Straße, für den stationären Energiemarkt und vieles mehr. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Brennstoffzellenprodukte als Ersatz für Batterien und Dieselgeneratoren in stationären Notstromanwendungen.



Zu den Produkten des Unternehmens gehören GenDrive, GenFuel, GenCare, GenSure, GenKey, ProGen und GenFuel Electrolyzers. Die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens sind für den nordamerikanischen und europäischen Materialtransportmarkt bestimmt und unterstützen in erster Linie große bis mittelgroße Flotten und Mehrschichtbetriebe in Produktions- und Vertriebszentren mit hohem Volumen. (27.04.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Viele Studien würden zeigen: In den kommenden Jahren würden die benötigten Elektrolyse-Kapazitäten für grünen Wasserstoff durch die Decke gehen. Plug Power wolle sich mit seinem Elektrolyseur-Portfolio ein gehöriges Stück vom Kuchen abschneiden. Die Amerikaner hätten nun mit dem ungarischen Öl- und Erdgasunternehmen MOL einen neuen Elektrolyse-Deal einfädeln können.Im Konkreten solle Plug Power eine Elektrolyse-Einheit mit einer Leistung von zehn Megawatt für die Donau-Raffinerie in Százhalombatta von MOL liefern. Diese werde in der Lage sein, etwa 1.600 Tonnen Wasserstoff pro Jahr zu produzieren. Die Inbetriebnahme sei für das Jahr 2023 vorgesehen.Mithilfe des Elektrolyseurs von Plug Power solle im MOL-Werk eine der leistungsstärksten Produktionsanlagen für grünen Wasserstoff entstehen und der Kohlenstoffdioxid-Fußabdruck des Betriebs der Donau-Raffinerie verringert werden. Langfristig liege damit sogar eine ganz emissionsfreie Mobilität im Bereich des Möglichen.Interessant sei bei diesem Auftrag, dass sich Plug Power offensichtlich gegen andere, in Europa ansässige Elektrolyse-Player wie ITM Power oder Nel habe durchsetzen können. Doch aller Voraussicht nach entwickele sich ein neuer Multi-Milliarden-Dollar-Markt für Elektrolyseure, der genügend Platz für mehrere Akteure biete. Aufgrund des angeschlagenen Chartbilds sei die Aktie von Plug Power derzeit ein Fall für die Watchlist.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Plug Power-Aktie: