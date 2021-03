Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol Deutschland: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (02.03.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Brennstoffzellen Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol Deutschland: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Nachdem Plug Power vergangenen Donnerstag enttäuschende Quartalszahlen vorgelegt habe, sei die Aktie in der Spitze um bis zu 14% gefallen. Durch den Abverkauf habe das Chartbild ziemlich angeschlagen ausgesehen. Jetzt sorge aber eine Kaufempfehlung von JPMorgan für positive Impulse beim Papier des Wasserstoff-Spezialisten.Noch am Mittwoch habe JPMorgen in einer Studie geschrieben, dass derzeit eine Wasserstoffrevolution an Dynamik gewinne. Aber zu diesem Zeitpunkt hätten die Analysten des US-Investmentbank Plug Power als "neutral" eingestuft und hingegen ITM Power bevorzugt.Jetzt sei JPMorgan bullisher für das US-Unternehmen mit dem Hinweis auf langfristige Chancen und potenzielle Beschleuniger geworden. Die Analysten würden zukünftig von mehr Kunden, Partnerschaften und Joint Ventures ausgehen. Das würde dem Brennstoffzellenhersteller ermöglichen, in neue Regionen und Endmarktanwendungen schnell und mit geringem Kapitaleinsatz vorzustoßen. Die Analysten hätten die Plug Power-Aktie von "neutral" auf "overweight" hochgestuft und das Kursziel bei 65 USD belassen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Plug Power-Aktie: