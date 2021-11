XETRA-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

38,805 EUR +7,17% (19.11.2021, 16:48)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

43,93 USD +8,69% (19.11.2021, 16:49)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein Anbieter von schlüsselfertigen Wasserstoff-Brennstoffzellenlösungen. Das Unternehmen konzentriert sich auf Protonenaustauschmembran- (PEM), Brennstoffzellen- und Brennstoffverarbeitungstechnologien, Brennstoffzellen-/Batterie-Hybridtechnologien und die damit verbundene Infrastruktur für die Erzeugung, Speicherung und Abgabe von Wasserstoff und grünem Wasserstoff. Das Unternehmen bietet End-to-End-Lösungen für sauberen Wasserstoff und emissionsfreie Brennstoffzellen für Anwendungen in der Lieferkette und Logistik, für Elektrofahrzeuge auf der Straße, für den stationären Energiemarkt und vieles mehr. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Brennstoffzellenprodukte als Ersatz für Batterien und Dieselgeneratoren in stationären Notstromanwendungen.



Zu den Produkten des Unternehmens gehören GenDrive, GenFuel, GenCare, GenSure, GenKey, ProGen und GenFuel Electrolyzers. Die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens sind für den nordamerikanischen und europäischen Materialtransportmarkt bestimmt und unterstützen in erster Linie große bis mittelgroße Flotten und Mehrschichtbetriebe in Produktions- und Vertriebszentren mit hohem Volumen. (19.11.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Das Papier des Brennstoffzellenherstellers sei am Freitag mit deutlichen Gewinnen in den Handel gestartet. Für den Aufschwung sorge insbesondere Morgan Stanley, die ihr Kurszielfür die Plug Power-Aktie von 43 auf 65 USD angehoben habe. Die US-Investmentbank habe dabei auf die bullische Entwicklung der Wasserstoffproduktion verwiesen."Wir erhöhen unsere Umsatzschätzungen deutlich, insbesondere bei Elektrolyseuren (+131%) und der Wasserstoffproduktion (+86%), angetrieben durch die Kommentare des Managements zum Wachstum dieser Geschäfte in den nächsten Jahren. Dies führt zu einem Anstieg unseres Kursziels um 51 Prozent auf 65 Dollar, was eine Steigerung von 61 Prozent gegenüber dem aktuellen Niveau bedeutet", so die Experten.Wie berichtet, seien die Wasserstoff-Aktien sehr hoch bewertet und würden daher immer Gefahr laufen, sehr stark zu schwanken. Investierte Anleger sollten die Gewinne einfach laufen lassen, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.11.2021)Börsenplätze Plug Power-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:38,785 EUR +9,15% (19.11.2021, 17:03)