NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

13,67 USD +0,15% (20.08.2020, 22:00)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (21.08.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellen-Anbieters Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) charttechnisch unter die Lupe.Die Plug Power-Aktie entwickele sich mehr und mehr zu einem echten Dauerbrenner. Mit den Hochpunkten aus den Jahren 2011, 2014 und 2009 zwischen 10,70 USD und 13,50 USD stehe derzeit eine weitere, absolut entscheidende Widerstandszone zur Disposition. Schließlich würde ein nachhaltiger Sprung über diese Hürden die langfristige Bodenbildung der letzten Dekade abschließen. Nützlich erscheine den Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in diesemKontext ein Blick auf die aktuelle Umsatzentwicklung. So sei das Handelsvolumen zuletzt spürbar angezogen und habe Niveaus erreicht, die letztmals im Frühjahr 2014 zu verzeichnen gewesen seien. Da bekanntermaßen "volume goes with the trend" gelte, würden dadurch die Ambitionen der Bullen untermauert. Gelinge der diskutierte Befreiungsschlag, erfahre der Aufwärtsimpuls der letzten anderthalb Jahre eine nachhaltige Bestätigung. Das Tief vom August 2008 bei 18,20 USD markiere dann das nächste Anlaufziel. Nach einem derartigen Lauf sollten Anleger allerdings dem Money Management ebenfalls ein besonderes Augenmerk widmen. Um die Ausbruchschance zu erhalten, gelte es in Zukunft das 2014er-Hoch bei 11,72 USD nicht mehr zu unterschreiten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 21.08.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:11,664 EUR +1,25% (21.08.2020, 08:44)Xetra-Aktienkurs Plug Power-Aktie:11,52 EUR -3,58% (20.08.2020, 17:35)