Xetra-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

8,145 EUR +4,10% (16.07.2020, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

9,06 USD +0,22% (16.07.2020, 22:00)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (16.07.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellen-Anbieters Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Das US-Unternehmen habe zuletzt die Markteinführung neuer Produkte verkündet. Bei der GenSure HP (High Power)-Plattform handele es sich um eine Reihe emissionsfreier, stationärer Brennstoffzellensysteme, die für großangelegte Backup-Stromanwendungen mit hoher Leistung ausgelegt seien. Mit der neuen Produktlinie blase Plug Power auf dem größten Segment, des rund 15 Mrd. USD schweren Marktes für stationäre Stromversorgung zum Angriff. Die neue GenSure HP-Plattform biete dabei eine schnelle und zuverlässig einsetzbare Lösung für leistungshungrige Rechenzentren, Energiespeichersysteme, Mikronetze und andere kommerzielle Einrichtungen.Nach den Gewinnmitnahmen der vergangenen Handelstage habe die Plug Power-Aktie am Donnerstag wieder leicht zulegen können. Aus charttechnischer Sicht gelte es nun die Horizontale bei 9,70 USD zu überwinden. Darüber sei der Weg zum Rekordhoch bei 10,49 USD frei. Dennoch könnte es nach der starken Kursrally der vergangenen Monate zu einem weiteren Kursrücksetzer kommen: Wer noch nicht investiert sei, platziere ein Abstauberlimit bei 7,50 USD, so Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:7,895 EUR -0,77% (16.07.2020, 21:59)