Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein Anbieter von schlüsselfertigen Wasserstoff-Brennstoffzellenlösungen. Das Unternehmen konzentriert sich auf Protonenaustauschmembran- (PEM), Brennstoffzellen- und Brennstoffverarbeitungstechnologien, Brennstoffzellen-/Batterie-Hybridtechnologien und die damit verbundene Infrastruktur für die Erzeugung, Speicherung und Abgabe von Wasserstoff und grünem Wasserstoff. Das Unternehmen bietet End-to-End-Lösungen für sauberen Wasserstoff und emissionsfreie Brennstoffzellen für Anwendungen in der Lieferkette und Logistik, für Elektrofahrzeuge auf der Straße, für den stationären Energiemarkt und vieles mehr. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Brennstoffzellenprodukte als Ersatz für Batterien und Dieselgeneratoren in stationären Notstromanwendungen.



Zu den Produkten des Unternehmens gehören GenDrive, GenFuel, GenCare, GenSure, GenKey, ProGen und GenFuel Electrolyzers. Die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens sind für den nordamerikanischen und europäischen Materialtransportmarkt bestimmt und unterstützen in erster Linie große bis mittelgroße Flotten und Mehrschichtbetriebe in Produktions- und Vertriebszentren mit hohem Volumen. (28.12.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Die Börsianer würden nach den Feiertagen optimistisch in die neue Handelswoche starten. Die Stimmung im Wasserstoff-Sektor sei aber uneinheitlich und habe noch nicht von der allgemein positiven Lage profitieren können. Die Plug Power-Aktie habe in den vergangenen Tagen zumindest etwas zugelegt und notiere nun an einem wichtigen Level.Ende November habe das Papier des US-Brennstoffzellenherstellers ein Mehrmonatshoch bei 46,50 USD erreicht. Die anschließende Korrektur habe sich bis zur Unterstützung bei 27,11 USD ausgedehnt. Von diesem Tief habe sich die Plug Power-Aktie etwas erholt und aktuell würden die Bullen versuchen, die psychologisch wichtige 30-USD-Marke zurückzuerobern. Damit notiere der Titel aktuell 36% unter dem Mehrmonatshoch.Aus technischer Sicht befinde sich die Plug Power-Aktie in einem kurzfristigen Abwärtstrend. Zugleich sei der übergeordnete langfristige Aufwärtstrend seit Mai intakt. Wichtig sei jetzt, dass die Trendlinie und die Unterstützung nicht unterschritten würden, da ansonsten weiterer Abwärtsdruck entstehe und der Kurs bis zur nächsten Unterstützung bei 23,50 USD fallen könnte.