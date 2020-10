Börsenplätze Plug Power-Aktie:



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (15.10.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse vom Anlegermagazin "Der Aktionär":Jan Paul Fori von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Herstellers von Brennstoffzellen Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Nach dem Automobil gelte nun das Flugzeug als "the next big ting" im Bereich Wasserstoff. Im Wettrennen der Flugzeugbauer und Brennstoffzellenproduzenten gebe es für die Umsetzung des emissionsfreien Fliegens zwei Konzepte, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Diese Strategien und Partnerschaften würden hinter den einzelnen Ideen stecken.Airbus bündle seine Kräfte mit dem Autozulieferer ElringKlinger, um einen Wasserstoff-Antrieb für Flugzeuge auf den Markt zu bringen. Doch damit sei das Bündnis nicht allein: Auch Plug Power und Universal Hydrogen würden bei der Entwicklung eines Brennstoffzellen-Flugzeugmotors kooperieren.Allerdings würden sich die Konzepte stark unterscheiden: Während Airbus bis 2035 ein komplett neues Wasserstoff-Flugzeug auf den Markt bringen wolle, konzentriere sich Plug Power auf die Entwicklung Motors, welcher bei Umrüstkits für das Regionalflugzeug de Havilland Canada DHC-8 zum Einsatz kommen solle.Sofern die Aufsichtsbehörden Grünes Licht geben würden, könnte das Antriebsystem des kanadischen Brennstoffzellenherstellers bereits 2024 verfügbar sein. Weltweit gebe es rund 2.200 Flugzeuge, die laut Universal Hydrogen für eine Umrüstung infrage kämen.Welches Konzept sich letztlich durchsetze, sei weiter offen. Plug Power befinde sich auf einem guten Weg, um ein wichtiger Wasserstoff-Player von morgen zu werden. Auch ein Kursrücksetzer sei nach der Rally der vergangenen Handelstage durchaus gesund.Anleger bleiben daher an Bord und beachten den Stoppkurs bei 9,00 Euro, so Jan Paul Fori von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link