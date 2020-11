Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

23,595 EUR +3,87% (24.11.2020, 14:10)



Xetra-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

23,415 EUR +9,26% (24.11.2020, 13:55)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

26,87 USD +10,30% (23.11.2020)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (24.11.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Herstellers von Brennstoffzellen Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Kursrally bei Plug Power scheine kein Ende zu nehmen. Am Montag seien die Papiere des Brennstoffzellenherstellers schon wieder auf ein neues 52-Wochen-Hoch von 26,87 Dollar gestiegen. So viel habe die Aktie zuletzt im Jahr 2008 gekostet. Auf der Suche nach neuen Kurszielen wandere der Blick daher weit in die Vergangenheit.Am Montag habe zum Handelsschluss ein Plus von 10,3 Prozent auf 26,87 Dollar zu Buche gestanden. Damit habe die Plug Power-Aktie das bisherige 52-Wochen-Hoch bei 25,49 Dollar klar überwunden und ein frisches Kaufsignal geliefert. Das nächste Etappenziel sei nun die 30-Dollar-Marke. Auf diesem Niveau hätten die Papiere des Brennstoffzellenproduzenten zuletzt vor rund zwölf Jahren notiert.Etwas Vorsicht sei dennoch angebracht: Plug Power sei mit einem RSI-Wert von 77 stark überkauft.Investierte lassen die Gewinne laufen, so Jan Paul Fori von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Plug Power-Aktie: