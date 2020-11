Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (17.11.2020/ac/a/n)



Plug Power habe den Kursanstieg der vergangenen Monate genutzt, um am Montag nachbörslich eine Kapitalerhöhung durchzuführen. Diese spüle zwar einen Millionenbetrag in die Kasse des Brennstoffzellenhersteller, setze den Aktienkurs jedoch deutlich unter Druck.Wie DER AKTIONÄR berichtete, hat Plug Power 38 Millionen Aktien zum Preis von 22,25 Dollar pro Aktie platziert.Aus charttechnischer Sicht bilde 23,6%-Retracement bei 20,07 Dollar eine erste Unterstützung. Falle der Kurs darunter, befinde sich eine weiter Auffangmarke beim Oktober-Hoch von 19,02 Dollar. Läute auch diese keine Trendwende ein, könnte es zu einem Gap-Close bei 16,76 Dollar kommen, hier liege auch das 38,2%-Retracement.