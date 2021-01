Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

26,565 EUR +1,08% (05.01.2021, 16:50)



XETRA-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

26,515 EUR +0,44% (05.01.2021, 16:36)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

32,5566 USD +1,20% (05.01.2021, 16:38)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Deutschland Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (05.01.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Brennstoffzellen Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Plug Power habe gestern keinen guten Start ins neue Jahr erwischt. Rund fünf Prozent sei es bergab gegangen. Am Dienstag scheine - zumindest im frühen US-Handel - die Aktie wieder gen Norden aufzubrechen. Charttechnisch seien die Aussichten für 2021 weiter gut. Auch Joe Biden sei ein großer Hoffnungsträger. Und: Anleger sollten sich unbedingt einen Termin in ihren Börsenkalender eintragen.So habe der neue US-Präsident den Klimaschutz für seine Amtszeit, die am 21. Januar beginne, als ein Schwerpunktthema verankert. Daraus dürften eine Vielzahl von Investitionen in die alternativen Energien resultieren. Genauso sei der transatlantische Markt spannend. Hier sorge der Vorstoß der EU-Kommission, die bis zum Jahr 2050 einen Anteil von 13 bis 14 Prozent der Energie in Europa aus Wasserstoff erzeugen wolle, für Fantasie. Und Plug Power sei als Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Unternehmen bestens positioniert.Die Plug Power-Aktie notiere aktuell mehr als ein Prozent im Plus und im Bereich von 32,50 Dollar. Nach oben sei im Bereich knapp unter 35 Dollar ein Widerstand, nach unten sichere die Zone um 29 Dollar ab.Fazit: Anleger lassen die Gewinne bei der Plug Power-Aktie weiter laufen, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Plug Power-Aktie: