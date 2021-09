Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (21.09.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellenherstellers Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Das amerikanische Unternehmen komme bei seinen ambitionierten Plänen, eine breite Wasserstoff-Infrastruktur in den USA zu errichten, weiter voran. Plug Power strebe nun an die Westküste und wolle eine hochmoderne Produktionsanlage für grünen Wasserstoff in Fresno County (im US-Bundesstaat Kalifornien) bauen.Die Anlage solle täglich 30 Tonnen flüssigen grünen Wasserstoff produzieren und Kunden entlang der Westküste Nordamerikas, im Konkreten zwischen San Diego und Vancouver, beliefern. Der Strom zur Produktion werde Solarenergie sein. Bei der Anlage setze Plug Power auf PEM-Elektrolyseure mit einer Leistung von 120 Megawatt."Plug Power hat sich voll und ganz einer grünen Wasserstoffzukunft verschrieben und investiert stark in den Aufbau eines Ökosystems für grünen Wasserstoff, um die Bemühungen unserer Kunden zur Erreichung ihrer Nachhaltigkeitsziele zu unterstützen", so Andy Marsh, CEO von Plug Power.Die guten Nachrichten sind verpufft, die Aktie von Plug Power befindet sich weiter in einer volatilen Seitwärtsbewegung, so Michel Doepke. Für risikofreudige Anleger hat "Der Aktionär" daher vor Kurzem eine Trading-Idee an die Hand gegeben. (Analyse vom 21.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Plug Power-Aktie: