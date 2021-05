Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (28.05.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Brennstoffzellen Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Durch den Kursanstieg von über 60 Prozent innerhalb der letzten zwei Wochen habe die Plug Power-Aktie für Aufsehen gesorgt. Zusätzlich erhalte der US-Titel Rückenwind von der Analystenseite.Der globale Finanzdienstleister BTIG habe am Donnerstag die Coverage des Brennstoffzellenherstellers mit einem "buy-Rating" und einem Kursziel von 40 Dollar aufgenommen. Die Wasserstoff-Energie stecke "noch weitgehend in den Kinderschuhen" und es warte noch viel Arbeit auf das Management, vor allem auf der Kosten- und Infrastrukturseite. Man erwarte jedoch, dass die Dynamik für grünen Wasserstoff in diesem Jahrzehnt zunehmen werde. Plug sei ein "gut kapitalisierter First-Mover" im Bereich der Industrie- und Transportanwendungen, so BTIG-Analyst Gregory Lewis gegenüber Investoren.Charttechnisch sehe die Plug Power-Aktie äußerst spannend aus. Das Papier stehe aktuell nur noch knapp unter dem massiven horizontalen Widerstand bei 30 Dollar. Zudem verlaufe direkt darüber die 200-Tage-Linie bei 30,66 Dollar. Könnten beide Marken überwunden werden, wäre eine dynamische Aufwärtsbewegung wahrscheinlich.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Plug Power-Aktie: