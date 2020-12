XETRA-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

22,60 EUR +3,91% (30.11.2020, 15:12)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

26,24 USD +0,31% (27.11.2020, 19:00)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Deutschland Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol Deutschland: PLUN, NASDAQ-Ticker-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (30.11.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Brennstoffzellen Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol Deutschland: PLUN, NASDAQ-Ticker-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Der Höhenflug der Plug Power-Aktie sei kaum zu stoppen. Das Papier des US-Unternehmens habe auch in der letzten Woche stark zugelegt und dabei ein neues Rekordhoch markiert. Neue Verkaufssignale könnten jetzt aber auf eine Korrektur bei der stark überhitzten Plug Power-Aktie hindeuten. Diese Marken sollten Anleger jetzt im Blick behalten.Während des starken Anstiegs am vergangenen Montag und Dienstag habe die Plug Power-Aktie zwischenzeitlich die obere Begrenzungslinie des Trendkanals bei 27 USD durchbrochen. Nachdem der Wert ein neues Mehrjahreshoch bei 28,70 USD markiert habe, sei er jedoch in den darauffolgenden Tagen wieder zurück in den Kanal gefallen. Aktuell stehe der Wert knapp unter dieser Widerstandslinie. Die stark überkauften Indikator-Werte (Stochastik, RSI und MACD) könnten jetzt darauf hindeuten, dass diese Linie zunächst nicht überwunden werden könne und die Plug Power-Aktie nach dem enormen Höhenflug eine Verschnaufpause einlege. Eine Korrektur bis an die Unterstützung bei 22 USD wäre dabei recht wahrscheinlich. Im Falle eines stärkeren Rücksetzers fungiere die Unterstützung bei 19 USD als weitere Auffangmarke.Bei der Plug Power-Aktie steige die Gefahr einer Korrektur. Anleger sollten allerdings Ruhe bewahren. Nach dem enormen Höhenflug sei eine Verschnaufpause gesund. Investierte Anleger sollten die Gewinne laufen lassen. Neueinsteiger sollten den Rücksetzer abwarten, so Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.11.2020)