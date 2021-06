Börsenplätze Plug Power-Aktie:



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (27.06.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Der US-Brennstoffzellenhersteller habe am Dienstag Ergebnisse für das erste Quartal 2021 veröffentlicht und habe daraufhin zweistellig zulegen können. In Summe habe Plug Power weiterhin kräftig wachsen können. So habe der Umsatz um 76% auf 72 Mio. USD zugelegt. Der Haupttreiber bleibe mit 47 Mio. USD weiterhin der Verkauf von Brennstoffzellen und entsprechender Infrastruktur. In diesem Bereich habe sich der Umsatz sogar um 129% verbessert.Allerdings seien auch die Kosten gestiegen, sodass unterm Strich ein Verlust von 61 Mio. USD gestanden sei. Im Vorjahresquartal habe sich der Wert noch auf 37 Mio. USD belaufen. Derzeit baue der Brennstoffzellenhersteller sein Geschäft hauptsächlich in Nordamerika aus und müsse deshalb große Summen investieren.Der höhere Verlust spiele für die Anleger aber offenbar eine eher untergeordnete Rolle. Die Plug Power-Aktie habe sich auf Wochenbasis um 13% verteuert. Durch den Kurssprung sei die psychologisch wichtige 30-USD-Marke und der GD200 bei 32,33 USD überwunden worden. Nun warte der nächste Widerstand bei 34,38 USD.Charttechnisch betrachtet stünden die Chancen gut, dass sich die Erholung fortsetze, so Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.06.2021)Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit den Emittenten von Finanzinstrumenten Morgan Stanley, HSBC Trinkaus und Vontobel hat die Börsenmedien AG eine Lizenzvereinbarung geschlossen, wonach sie den Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von den Emittenten Vergütungen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link