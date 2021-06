Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

25,86 EUR -1,64% (14.06.2021, 16:28)



XETRA-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

25,84 EUR -1,36% (14.06.2021, 16:12)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

31,33 USD -1,63% (14.06.2021, 16:14)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (14.06.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Brennstoffzellen Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Die Aktie von Plug Power habe das Schlimmste hinter sich. Nach dem Einbruch um bis zu 75 Prozent habe sich der Kurs deutlich erholen können und es werde jetzt wieder spannend. Trader sollten diese Marken auf dem Schirm haben, um von der weiteren Entwicklung zu profitieren.Das erste Halbjahr sei kein Gutes für den Wasserstoff-Sektor gewesen. Die Kurse seien zu schnell zu stark gestiegen und die Blase sei im Frühling geplatzt. Die Aktie von Plug Power habe es besonders hart getroffen. Der Preis habe sich vom Hoch in wenigen Monaten um bis zu 75 Prozent verbilligt.Die Talfahrt habe am 11. Mai geendet, als die Aktie ein Mehrmonatstief bei 18,47 Dollar markiert habe. Von diesem Punkt aus sei der Rebound auf ein neues Mehrmonatshoch bei 34,38 Dollar gelungen. Ein Kursplus von 86 Prozent in 19 Handelstagen. Aktuell konsolidiere die Aktie leicht bis zur Unterstützung am GD200 bei 31,62 Dollar. Auch die psychologisch wichtige 30-Dollar-Marke diene als Unterstützung.Die Plug Power-Aktie habe einen starken Rebound vollzogen. Risikofreudige Anleger können einen spekulativen Einstieg wagen, so Tim Temp von "Der Aktionär". Der Stopp werde bei 29 Dollar platziert. Als erstes Kursziel werde das Hoch bei 37 Dollar angestrebt. Sobald das erste Kursziel überschritten sei, werde als zweites Kursziel die 48-Dollar-Marke ausgerufen. (Analyse vom 14.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Plug Power-Aktie: