Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

33,415 EUR -8,04% (04.03.2021, 17:20)



XETRA-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

34,66 EUR -12,20% (04.03.2021, 17:05)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

41,6099 USD -5,02% (04.03.2021, 17:06)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Deutschland Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol Deutschland: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (04.03.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Brennstoffzellen Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol Deutschland: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Noch am Montag sei die Plug Power-Aktie mit einem starken Kurssprung in die neue Handelswoche gestartet. Auch positive Analystenratings sowie neue Kooperationen hätten Hoffnung gemacht. Dennoch sei der Titel erneut stark abgerutscht und drohe nun noch weiter zu Fallen. Auf diese Marken komme es heute an.Nachdem das Papier des Wasserstoff-Spezialisten am Montag mit einem kräftigen Kurssprung nach oben geöffnet habe, sei die Aktie noch am gleichen Tag an der 50-Tage-Linie bei 52,76 Dollar abgeprallt. In den darauffolgenden Tagen sei sie bis in die stark gehandelte Zone zwischen 44 und 47 Dollar gefallen.Heute habe die Plug Power-Aktie sogar unter diesem Bereich geöffnet, wodurch ein weiterer Rücksetzer bis an die Unterstützung am Dezember-Hoch bei 37,51 Dollar drohe. Sollte der Wert nicht innerhalb dieses Tages über 44 Dollar kommen, sei die Wahrscheinlichkeit für anhaltende fallende Kurse recht hoch.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Plug Power-Aktie: