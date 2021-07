Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (26.07.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellenherstellers Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Der Start in die neue Woche sei im Wasserstoff-Sektor verhalten. Im schwachen Gesamtmarkt würden viele Titel im Minus notieren. Auch die Aktie des Brennstoffzellenherstellers Plug Power werde vorbörslich mit einem Abschlag von drei Prozent taxiert. Es gebe aber auch ein positives Zeichen.Nachdem die Plug Power-Aktie die Range vor zwei Wochen nach unten verlassen habe, habe sie letzte Woche ein Mehrwochentief bei 24,52 Dollar erreicht. Auf diesem Niveau habe sich der Preis stabilisieren können und der Titel habe eine leichte Erholung vollzogen. Der Hintergrund sei, dass sich bei rund 27 Dollar ein ausgeprägtes Volumen-Peak befinde. Dieser Preis werde vom Markt offenbar aktuell als fair bewertet, da hier die letzten Monate die meisten Aktien den Besitzer gewechselt hätten.Wichtig sei jetzt, dass der Kurs weiterhin stabil bleibe und nicht unter die aktuelle Unterstützung bei 24,52 Dollar falle. Würde dieser Fall eintreten, drohe ein Absturz bis auf das Mehrmonatstief bei 18,47 Dollar. Hier befinde sich die nächste massive Unterstützung.Die Lage bei der Plug Power-Aktie sei noch durchwachsen. Das Volumen-Peak zeige allerdings seine Wirkung und so präsentiere sich der Kurs im Bereich von 26 bis 28 Dollar bisher stabil. Jetzt müssen die Bullen liefern und den Kurs möglichst zeitnah über 28,50 Dollar heben, so Tim Temp von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Plug Power-Aktie: