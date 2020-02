Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

5,102 EUR -3,48% (20.02.2020, 22:26)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

5,51 USD -3,67% (20.02.2020, 22:00)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Plug Power-Aktie Deutschland:

PLUN



NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (20.02.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie es Brennstoffzellen-Anbieters Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Plug Power sei nach wie vor die einzige Aktie aus dem Wasserstoff-Bereich, die ihm gut gefalle. Das US-Unternehmen setze den Schwerpunkt auf die Anwendung der Brennstoffzelle in den Nutzfahrzeugen. Vor allem bei den Gabelstaplern sei das sehr sinnvoll. Er würde nach dem starken Kursanstieg vielleicht nicht mehr gleich einsteigen, rate aber Anlegern, die Plug Power-Aktie auf dem Radar zu haben, so Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 20.02.2020)Das vollständige Interview mit Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufenBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Plug Power-Aktie:4,901 EUR -0,26% (20.02.2020, 17:38)