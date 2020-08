Xetra-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

11,52 EUR 0,00% (21.08.2020, 13:47)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

13,67 USD +0,15% (20.08.2020, 22:00)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (21.08.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellen-Anbieters Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Das sei auf den ersten Blick durchaus verwunderlich: Die Aktien des Brennstoffzellenherstellers Plug Power hätten nur kurz unter der Kapitalerhöhung, die Ende vergangener Woche kommuniziert worden sei, gelitten. Im Gegenteil: Mitte dieser Woche sei sogar ein neues Allzeithoch markiert worden. Bei genauerem Hinsehen würden die Anleger den cleveren Schachzug aber erkennen: Frisches Geld eröffne Spielraum für Übernahmen und die seien schließlich Teil der Unternehmensstrategie. Plug Power sei ein echter Trendsetter in der Wasserstoffindustrie. Das US-Unternehmen liefere seinen Kunden bereits schlüsselfertige H2-Systeme.Die langfristigen Wachstumsaussichten für Plug Power seien gut und mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 12 für 2021 sei die Aktie sogar im Peergroup-Vergleich moderat bewertet. Dennoch sollten Neueinsteiger Kursrücksetzer abwarten, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.08.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:11,322 EUR -1,72% (21.08.2020, 14:01)