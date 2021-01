Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

54,85 EUR +4,82% (22.01.2021, 22:26)



XETRA-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

51,93 EUR -2,39% (22.01.2021, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

66,87 USD +4,99% (22.01.2021, 22:00)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Deutschland Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (24.01.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Brennstoffzellen Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Hyundai tauche in diesen Tagen nicht nur als möglicher Apple-Car-Partner in den Medien auf. Der südkoreanische Konzern habe ein gewaltiges Brennstoffzellenwerk in der chinesischen Stadt Guangzhou angekündigt. Der Bau des neuen Werks solle im Februar 2021 beginnen, die Fertigstellung sei für das zweite Halbjahr 2022 geplant. Beeindruckend: In der Anlage würden anfangs 6.500 Brennstoffzellen-Systeme pro Jahr produziert.Bereits vor einigen Wochen habe dem "Aktionär" im Hintergrundgespräch ein Brancheninsider auf die im Vergleich zu Ballard Power Systems oder Plug Power mindestens so starke Technologie von Hyundai hingewiesen. Der Experte sage nun: "Der Hyundai-Schritt ist der Start der wirklichen Industrialisierung der Brennstoffzelle."Hyundai profitiere von chinesischer Förderung: Demnach sollten bis 2035 1 Mio. Brennstoffzellenfahrzeuge auf chinesischen Straßen verkehren. Die Südkoreaner hätten laut ihrer "Vision 2030" das Ziel, jährlich 700.000 Brennstoffzellen zu produzieren. Hyundai sei Pionier und habe 2013 mit dem Hyundai ix35 das erste in Serie produzierte Brennstoffzellenfahrzeug auf den Markt gebracht. Ende 2020 seien die ersten sieben Einheiten eines Brennstoffzellen-Lkw an Kunden in der Schweiz ausgeliefert worden."Der Aktionär" lasse beim Highflyer Plug Power nach Gewinnmitnahmen die Restposition (+2.500%) laufen, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Plug Power-Aktie: