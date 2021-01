Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (13.01.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Brennstoffzellen Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Wer habe gedacht, dass die Plug Power-Aktie bereits vergangenes Jahr außerordentlich gut gelaufen sei, sei jetzt eines Besseren belehrt worden. Denn in dem noch sehr jungen Jahr habe sich der Wert bereits nahezu verdoppelt. Ein neuer Deal mit dem Autobauer Renault (ISIN: FR0000131906, WKN: 893113) habe die Aktie dabei massiv beflügeln können. So könnte es für den Wasserstoff-Experten jetzt weitergehen.Mit dem Bruch der oberen Trendlinie bei rund 32 Dollar am 22. Dezember habe die Plug Power-Aktie bereits ein enorm starkes Kaufsignal geliefert. Wie vom AKTIONÄR prognostiziert, habe der Aktienkurs daraufhin diese Trendlinie getestet und damit den Ausbruch bestätigt.Mithilfe des außerordentlich guten Newsflows habe sich der Wert seit Ende letzter Woche deutlich von dem Ausbruchslevel abgesetzt. Innerhalb von fünf Handelstagen habe die Plug Power-Aktie von dort aus bis heute über 90 Prozent zugelegt. Zwar sei aufgrund der enorm überkauften Indikatorwerte eine Korrekturbewegung recht wahrscheinlich, da aber der steile Anstieg unter enorm hohem Handelsvolumen stattgefunden habe, sei auf Sicht der nächsten Wochen mit einer anhaltenden Aufwärtsbewegung zu rechnen. Das nächste Etappenziel wäre dabei das 2005er-Hoch bei 82,00 Dollar.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Plug Power-Aktie: