Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol Deutschland: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (12.04.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Herstellers von Brennstoffzellen Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol Deutschland: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Plug Power habe wieder eine aufregende Woche hinter sich gebracht. Zuerst sei die Aktie des US-Brennstoffzellenherstellers wegen einer neuen Analysteneinschätzung unter Druck geraten. Kurz darauf habe eine mögliche Finanzspritze über eine 0,5 Mrd. USD für gute Laune gesorgt. Das Chartbild sei dennoch eingetrübt und gebe Grund zur Sorge.Auch letzte Woche habe die Plug Power-Aktie erneut um knapp 10% nachgegeben und habe damit ihren steilen Abwärtstrend seit Mitte Februar fortgesetzt. Aus charttechnischer Sicht spitze sich gerade die Lage zu. Aktuell stehe der Titel an der unteren Kante einer stark gehandelten Preiszone, die zwischen 31,50 und 32,50 USD verlaufe.Sollte der Kurs diesen Bereich nach unten verlassen, dürfte es recht schnell in Richtung der horizontalen Unterstützung bei rund 30 USD und der 200-Tage-Linie bei 27,69 USD gehen. Der hohe Wert des Trendstärke-Indikators ADX spreche dabei für diese Entwicklung. Erste Hoffnung gebe es, wenn die Abwärtstrendlinie, die gerade bei rund 34,50 USD verlaufe, überwunden werde. Erst dann steige die Wahrscheinlichkeit auf eine Erholung bis an die Widerstandszone zwischen 43,50 und 47 USD.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Plug Power-Aktie: