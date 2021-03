Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol Deutschland: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (19.03.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Brennstoffzellen Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol Deutschland: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.CEO Andy Marsh sei aktuell als Krisenmanager gefordert. Nachdem am Mittwoch Bilanzprobleme öffentlich geworden seien, sei die Plug Power-Aktie zwischenzeitlich um rund ein Fünftel eingebrochen. Jetzt habe das US-Unternehmen eine erwartete Benachrichtigung der NASDAQ erhalten. Hintergrund sei die nicht fristgemäße Meldung des Jahresabschlusses 2020, der neu erstellt werden müsse.Wie bereits Anfang dieser Woche aus dem 8-K Formular hervorgegangen sei, müssten die Bilanzen von 2018 und 2019 korrigiert werden, die in das 10-K Formular für 2020 aufgenommen werden sollten. Plug Power arbeite laut der Pressemitteilung fleißig daran, die angepassten Finanzdaten fertigzustellen und den Jahresbericht für 2020 so schnell wie möglich bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC einzureichen. Das Unternehmen habe bis zum 17. Mai Zeit, sonst würden Sanktionen drohen.Mittlerweile hätten sich erste Analysten zu Wort gemeldet, die von dem Bilanzierungsfehler nicht erschreckt seien. Nach Einschätzung der Investmentbank Cowen and Company sei der Kurseinbruch zu hart ausgefallen, weshalb diese Schwäche eine "einzigartige Kaufgelegenheit" sei. Deren Kursziel laute weiterhin 75 USD.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Plug Power-Aktie: