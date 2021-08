XETRA-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

20,49 EUR -1,84% (20.08.2021, 12:24)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

23,76 USD -5,19% (19.08.2021, 22:00)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (20.08.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellenherstellers Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Plug Power habe am Donnerstag eine neue Organisationsstruktur eingeführt und vier Geschäftsführer ernannt. Dadurch möchte sich der US-Brennstoffzellenhersteller den eigenen Angaben zufolge für die wachsende Nachfrage nach seinen sauberen Energielösungen vorbereiten. Die Plug Power-Aktie konnte von dieser Meldung allerdings nicht profitieren.Die neue Personalstruktur sei notwendig, da sich Plug Power von einem einzigen integrierten Geschäftsbereich zu einem Portfolio verwandter Geschäftsbereiche entwickeln möchte. Dadurch solle das globale Ökosystem für grünen Wasserstoff und Brennstoffzellen unterstützt werden.Plug Power setze langfristig weiterhin auf Expansion. Durch die neue Personalstruktur entstünden einzelne Geschäftsbereiche, die agiler handeln könnten. Dadurch solle der Umsatzsprung auf 750 Mio. USD im Jahr 2022 gelingen. Charttechnisch habe die Plug Power-Aktie die Unterstützung bei 24,75 USD unterschritten. Kurzfristig sollten Anleger mit weiteren Rücksetzern rechnen, so Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.08.2021)Börsenplätze Plug Power-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:20,55 EUR +1,01% (20.08.2021, 12:48)