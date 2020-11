Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (03.11.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Brennstoffzellen Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Plug Power habe das Datum für die Veröffentlichung der Quartalszahlen bekannt gegeben. Wenn der Brennstoffzellen-Hersteller am kommenden Montag, den 9. November, seine Bücher öffne, werde sich zeigen, ob das amerikanische Unternehmen die Markterwartungen für die zurückliegenden drei Monate übertreffen könne.Im Vorfeld des Termins würden die von "Bloomberg" erfassten Analysten im Durchschnitt mit Erlösen in Höhe von rund 109 Millionen Dollar rechnen, bei einem Verlust von 25,6 Millionen Dollar oder sieben Cent je Aktie. Könne Plug Power diese Erwartungen übertreffen, könnte sich die zuletzt eingeleitete Gegenbewegung fortsetzen.Am Dienstag lege die Plug-Power-Aktie im vorbörslichen US-Handel deutlich zu. Aus charttechnischer Sicht gelte es nun, den Bereich von 16 Dollar (13,67 Euro) nachhaltig zurückzuerobern. Gelinge dies, könnte im Anschluss ein Angriff auf die Marke von 18 Dollar erfolgen. Darüber warte das Oktober-Hoch bei 19,02 Dollar (16,25 Euro)."Der Aktionär" bleibt für den Brennstoffzellen-Hersteller zuversichtlich gestimmt und rät, die Gewinne laufen zu lassen, so Jan Paul Fori. (Analyse vom 03.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Plug Power-Aktie: