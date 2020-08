Xetra-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

6,991 EUR -0,99% (29.07.2020, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

8,19 USD +1,61% (29.07.2020, 22:00)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (30.07.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellen-Anbieters Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Wasserstoffwerte würden derzeit mehrheitlich in der Konsolidierungsphase stecken. Davon sei auch Plug Power betroffen. Angesichts des starken Kursverlaufs in den vergangenen Monten sei dies jedoch auch überfällig gewesen. Die Aktie des US-Brennstoffzellenherstellers habe sich vom Krisentief Mitte März bis zum Juli-Hoch fast verdreifacht. Analysten wprden optimistisch gestimmt bleiben.Laut Daten von Bloomberg würden acht Analysten die Plug Power-Aktie zum Kauf empfehlen, zwei Experten würden zu Halten raten. Keiner empfehle die Aktie aus dem Depot zu werfen. Das durchschnittliche Kursziel liege bei 9,87 USD. Ausgehend vom aktuellen Niveau entspreche das einem Kurspotenzial von rund 20%. Die Quartalszahlen würden für den 6. August erwartet. Gut möglich, dass sich die Aufwärtsbewegung fortsetze, wenn die Ergebnisse überraschen würden.Die Plug Power-Aktie befinde sich gerade in einer Konsolidierungsphase. Der mittelfristige charttechnische Aufwärtstrend bleibe weiter intakt. Die nächste horizontale Unterstützung liege im Bereich von 7,90 bis 8 USD. Komme es zum Bruch, befinde sich die nächste Anlaufstation, in Form der 50-Tage-Linie, bei 6,64 USD. Die Plug Power-Aktie bleibe bei Schwäche kaufenswert, so Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.07.2020)Börsenplätze Plug Power-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:6,951 EUR +1,09% (29.07.2020, 22:26)