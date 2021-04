Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

24,215 EUR -1,18% (14.04.2021, 11:22)



XETRA-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

24,285 EUR +0,52% (14.04.2021, 11:06)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

29,29 USD -1,31% (13.04.2021)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Deutschland Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol Deutschland: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (14.04.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Herstellers von Brennstoffzellen Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol Deutschland: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Bei Plug Power sehe es gerade nicht gut aus. Während des branchenweiten Abverkaufs sei es auch noch zu Ungereimtheiten in der Bilanz gekommen. Seitdem gerate die Aktie andauernd wegen kritischer Kommentare von Analysten unter Druck. Einziges Trostpflaster: Der Kurs habe sich gestern über einer entscheidenden Marke halten können.Die Plug Power-Aktie habe einen wirklich miserablen Wochenauftakt gehabt. Am Montag habe der Wert über acht Prozent verloren und damit die Unterstützungszone zwischen 31,50 und 32,50 Dollar sowie den horizontalen Support bei 30 Dollar unterschritten. Aufgrund dieses Verkaufsimpulses sei der Titel am gestrigen Dienstag sogar bis knapp über die 200-Tage-Linie gefallen, die bei 27,91 Dollar verlaufen sei. Zwar habe sich der Wert gestern über dieser Linie halten können, was grundsätzlich positiv zu werten sei, dennoch vermittle das Gesamtbild eine andere Tendenz.Die Trendstärke (siehe ADX-Indikator) der Abwärtsbewegung sei enorm hoch, sodass ein Bruch dieser Unterstützung relativ wahrscheinlich sei. In diesem Fall wäre mit einem weiteren Kursverfall bis mindestens an das Volume-Peak bei 24,50 Dollar zu rechnen.Anleger halten daher die Füße still, so Timo Nützel von "Der Aktionär". Ohnehin stünden noch immer die Ungereimtheiten bezüglich der Bilanzen im Raum. (Analyse vom 14.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Plug Power-Aktie: