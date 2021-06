Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

XETRA-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

ISIN Plug Power-Aktie:

WKN Plug Power-Aktie:

Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (29.06.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellenherstellers Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Im Wasserstoff-Sektor setze sich die Erholung weiter fort. Auch die Plug Power-Aktie starte kräftig in die neue Woche. Nach dem gestrigen Kurssprung stehe das Papier nun kurz vor dem Ausbruch über eine wichtige Marke. Für risikofreudige Anleger würden sich jetzt attraktive Chancen ergeben.Am vergangenen Freitag sei der Kurs von Plug Power noch kurzzeitig unter den GD200 bei 32,54 Dollar gesackt. Dieser leichte Kursrutsch sei allerdings wenig besorgniserregend und wahrscheinlich auf Gewinnmitnahmen zurückzuführen. Zum Wochenstart habe die Aktie zum Handelsschluss 7,2 Prozent zugelegt und den Rückgang aus der Vorwoche damit vollständig kompensiert.Jetzt notiere der Kurs fast punktgenau an dem aktuellen Widerstand bei 34,38 Dollar. Sobald die Aktie dieses Level übersteige, werde ein neues kurzfristiges Kaufsignal ausgelöst. Die Chance für diesen Ausbruch stünden gut, die Stimmung im Sektor helle sich weiter auf und die Kursdynamik der Aktie sei vielversprechend. Wenn der Ausbruch kräftig genug sei, könnte der nächste Widerstand bei 37,75 Dollar nur wenige Tage später fallen.