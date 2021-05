Börsenplätze Plug Power-Aktie:



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (21.05.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Brennstoffzellen Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Nachdem Plug Power durch die Berichtigung der Bilanzen für Entwarnung gesorgt habe, habe die Aktie zu einer Erholungsrally angesetzt. Das Plus seit vergangenem Dienstag betrage fast 70 Prozent. Euphorische Anleger sollten allerdings beachten, dass die Veröffentlichung der Q1-Zahlen weiterhin auf sich warten lasse.Plug habe im Laufe der Woche eine Benachrichtigung von der Abteilung für Zulassungsqualifikationen der Nasdaq erhalten. Im Schreiben werde darauf hingewiesen, dass der Bericht für das erste Quartal im entsprechenden 10-k Formular nicht fristgemäß eingereicht worden sei.Beruhigend sei zwar, dass dieser Verstoß gegen die Listing-Regeln keine sofortigen Sanktionen nach sich ziehe. Allerdings werfe die Ermahnung ein schlechtes Licht auf das Unternehmen und erhöhe den Druck auf das Management.Die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC erwarte nun von dem Brennstoffzellenhersteller die Unterlagen bis zum 14. Juni 2021. Andernfalls müsse Plug Power einen Plan zur Wiederherstellung der Konformität vorlegen.Solange die Q1-Zahlen nicht veröffentlicht sind, sollten Anleger unnötige Risiken meiden, so Laurenz Föhn von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link