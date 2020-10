Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

13,23 EUR +9,61% (05.10.2020, 18:53)



Xetra-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

13,278 EUR +10,03% (05.10.2020, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

15,5349 USD +9,86% (05.10.2020, 18:38)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (05.10.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Herstellers von Brennstoffzellen Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Pünktlich zum Wochenende habe "Der Aktionär" von der Trading-Chance beim Brennstoffzellenhersteller berichtet. Bereits am Montag gelinge dem Kurs ein deutlicher Sprung über die 15 US-Dollar-Marke. Damit koste die Aktie so viel wie seit 2008 nicht mehr. Doch das Rekordhoch bleibe in weiter Ferne.Am Montag sei die Plug Power-Aktie zwischenzeitlich um 12,5 Prozent auf 15,92 US-Dollar nach oben geschnellt. Grund für den Kursprung sei der Ausbruch über den Widerstand in Form der 14 US-Dollar-Marke gewesen. Die Aktie habe daraufhin ein weiteres Kaufsignal generiert, welches die Ursache für den heutigen Anstieg sei.Seit der Empfehlung in "Der Aktionär" liege die Aktie inzwischen 233 Prozent vorne, allerdings sei das Rekordhoch noch lange nicht in Sicht: 1.565 US-Dollar habe der Höchststand am 31. März 2000 betragen."Der Aktionär" bleibe weiter bullish für Plug Power. Investierte Anleger lassen die Gewinne laufen und ziehen den Stoppkurs auf 9,00 Euro nach, so Jan Paul Fori von "Der Aktionär" zu der Aktie von Plug Power. (Analyse vom 05.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Plug Power-Aktie: