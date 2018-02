Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

1,44 Euro +3,97% (12.02.2018, 11:26)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

USD 1,75 +2,94% (12.02.2018, 15:30)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Plug Power-Aktie Deutschland:

PLUN



NASDAQ-Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten.

(12.02.2018/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Vancouver (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von Analyst John Quealy von Canaccord Genuity:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt John Quealy, Analyst vom Investmenthaus Canaccord Genuity, im Rahmen einer Ersteinschätzung die Aktien des Brennstoffzellen-Anbieters Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) weiterhin zum Kauf.Plug Power Inc. habe vorläufige Quartalszahlen bekannt gegeben, die etwas hinter den Erwartungen zurückgeblieben seien. Angesichts des Small Player-Charakters sei das aber keine echte Enttäuschung. Die Analysten von Canaccord Genuity demonstrieren weiterhin Zuversicht was die langfristigen Chancen von Plag Power angeht.Analyst John Quealy rät aggressiven Wachstumsinvestoren zum Einstieg.Die Analysten von Canaccord Genuity bekräftigen in ihrer Plug Power-Aktienanalyse das "buy"-Rating sowie das Kursziel von 5,00 USD.Berlin-Aktienkurs Plug Power-Aktie:1,42 Euro -1,39% (12.02.2018, 14:49)