Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

20,625 EUR +0,93% (08.12.2020, 14:17)



XETRA-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

20,645 EUR +0,46 (08.12.2020, 14:01)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

24,75 USD -0,40% (07.12.2020)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Deutschland Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol Deutschland: PLUN, NASDAQ-Ticker-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (08.12.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Brennstoffzellen Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol Deutschland: PLUN, NASDAQ-Ticker-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Am Dienstag könnte die Aktie von Plug Power die psychologisch wichtige 25-Dollar-Marke wieder ins Visier nehmen. Grund dafür sei ein Gesetzesentwurf aus Washington, wodurch in Zukunft Fahrzeuge mit Brennstoffzellenantrieb gefördert werden sollten.Wie die "Western States Hydrogen Alliance" mitgeteilt habe, habe US-Senator Brad Hawkins einen Gesetzesentwurf erarbeitet. Dieser sehe die Förderung von wasserstoffbetriebenen Fahrzeugen im Bundesstaat Washington vor. Im Rahmen eines achtjährigen Pilotprojekts solle dabei die Verkaufssteuer bei der Anschaffung von Elektrofahrzeugen mit Brennstoffzellenantrieb reduziert werden.Konkret sehe der Entwurf eine 50-prozentige Steuererleichterung für bis zu 650 Fahrzeuge im Zeitraum von 2023 bis 2029 vor. Die erste Wasserstofftankstelle im Bundesstaat Washington solle bereits im Jahr 2022 den Betrieb aufnehmen.Investierte Anleger lassen die Gewinne laufen, so Jan Paul Fori von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Plug Power-Aktie: