Kurzprofil Play Magnus AS:



Play Magnus (ISIN: NO0010890726, WKN: A2QDZX, Ticker-Symbol: 6H5) ist ein Anbieter von diversen Online-Diensten im Schach. Play Magnus ist eine kommerzielle mobile Computerschach-App, die für die mobilen Betriebssysteme iOS und Android verfügbar ist. Die Software ist nach dem Schachweltmeister Magnus Carlsen benannt und bietet einstellbare Schwierigkeitsgrade für Schachspieler verschiedener Fähigkeiten. Zu Play Magnus gehört u.a. die populäre Schachwebseite Chess24.com. (17.02.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Play Magnus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Play Magnus AS (ISIN: NO0010890726, WKN: A2QDZX, Ticker-Symbol: 6H5) unter die Lupe.Die Play Magnus Group habe heute die Geschäftszahlen zum abgelaufenen vierten Quartal präsentiert und dabei auch die optimistischsten Prognosen und Erwartungen übertroffen. Ein fantastisches Zahlenwerk im wahrsten Sinne des Wortes.Das Schachunternehmen habe seine Einnahmen (Bookings) um 196 Prozent auf 3,73 Millionen Dollar gesteigert. Der Umsatz sei um 154 Prozent auf 2,95 Millionen gewachsen.Besonders beeindruckend: Die Zahl der zahlenden Nutzer sei um satte 89 Prozent auf 44.300 gestiegen. Das Unternehmen habe auch beim durchschnittlichen Umsatz pro zahlenden Nutzer (ARPPU) deutlich zulegen können. Dieser sei um 30 Prozent auf 18,4 Dollar gestiegen.Play Magnus habe zugleich seine Prognose angehoben: Für das Gesamtjahr 2021 erwarte die Gesellschaft Einnahmen von 19 bis 21 Millionen Dollar (davor: 14 bis 16 Millionen). Das bereinigte EBITDA solle bei -2,4 Millionen Dollar liegen."Der Aktionär" sei bereits von einem sehr starken vierten Quartal bei Play Magnus ausgegangen. Doch die heute veröffentlichten Geschäftszahlen hätten sogar den "Aktionär" überrascht. Besonders beeindruckend sei der Zuwachs bei den zahlenden Kunden um fast 90 Prozent gewesen.Investierte und langfristig ausgerichtete Anleger lassen ihre Gewinne unverändert laufen, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.02.2021)