Play Magnus (ISIN: NO0010890726, WKN: A2QDZX, Ticker-Symbol: 6H5) ist ein Anbieter von diversen Online-Diensten im Schach. Play Magnus ist eine kommerzielle mobile Computerschach-App, die für die mobilen Betriebssysteme iOS und Android verfügbar ist. Die Software ist nach dem Schachweltmeister Magnus Carlsen benannt und bietet einstellbare Schwierigkeitsgrade für Schachspieler verschiedener Fähigkeiten. Zu Play Magnus gehört u.a. die populäre Schachwebseite Chess24.com. (22.12.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Play Magnus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Schachunternehmens Play Magnus AS (ISIN: NO0010890726, WKN: A2QDZX, Ticker-Symbol: 6H5) unter die Lupe.Die Schachweltmeisterschaft habe erneut mit dem Sieg des Weltmeisters Magnus Carlsen geendet. Das Event sei von Play Magnus weltweit übertragen worden und habe eine Rekordzahl an Zuschauern angelockt. Dies dürfte sich positiv auf die Q4-Ergebnisse des norwegischen Unternehmens auswirken, die im nächsten Jahr vorgelegt würden.Das Event komme auf eine Streamingzeit von 12,6 Millionen Stunden und habe insgesamt 613.000 Zuschauer weltweit gehabt. Zum Vergleich: Bei der letzten Weltmeisterschaft im Jahr 2018 habe es lediglich 260.000 Zuseher gegeben. Laut dem Unternehmen hätten die meisten Nutzer den Wettkampf zwischen den beiden Spitzengroßmeistern auf Youtube verfolgt."Diese Zuschauerzahlen sind für uns motivierend. Sie zeigen, dass sehr viele Leute sich bereits für Spitzenschach interessieren und das Interesse daran weiter wächst", habe CEO Andreas Thome gesagt. Diese Entwicklung sei auch im Bereich der Schachweiterbildung deutlich zu spüren. So habe sich die Zahl der Abos von Videokursen auf der Plattform Chessable im vergangenen November um 90 Prozent gegenüber November 2020 erhöht. Dabei sei bisher nur ein kleiner Teil von qualifizierten Schachspielern auf Chessable als Trainer aktiv. Das zeuge von einem enormen Wachstumspotenzial.Dies könnte ein Zeichen dafür sein, dass Carlsen sich nun auch anderen Projekten außerhalb des Wettkampfsports widmen möchte und somit auch mehr Zeit hätte, sich innerhalb der Play Magnus Group stärker zu engagieren.DER AKTIONÄR gehe davon aus, dass Play Magnus im Zuge der Schachweltmeisterschaft neben den Einnahmen durch die Übertragung des Events auch neue zahlende Kunden angelockt habe. Damit könnten die Q4-Ergebnisse für positive Überraschung sorgen und der Play Magnus-Aktie neue Impulse verleihen. Zumal der Titel nur noch mit einem aktuellen KUV von 3,4 bewertet werde. Das ist im Peergroup-Vergleich günstig, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.12.2021)