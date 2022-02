Tradegate-Aktienkurs Play Magnus-Aktie:

Kurzprofil Play Magnus AS:



Play Magnus (ISIN: NO0010890726, WKN: A2QDZX, Ticker-Symbol: 6H5) ist ein Anbieter von diversen Online-Diensten im Schach. Play Magnus ist eine kommerzielle mobile Computerschach-App, die für die mobilen Betriebssysteme iOS und Android verfügbar ist. Die Software ist nach dem Schachweltmeister Magnus Carlsen benannt und bietet einstellbare Schwierigkeitsgrade für Schachspieler verschiedener Fähigkeiten. Zu Play Magnus gehört u.a. die populäre Schachwebseite Chess24.com. (20.02.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Play Magnus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Schachunternehmens Play Magnus AS (ISIN: NO0010890726, WKN: A2QDZX, Ticker-Symbol: 6H5) unter die Lupe.Die Play Magnus-Aktie befinde sich noch immer im Korrekturmodus. Zuletzt habe das norwegische Unternehmen aber erneut für positive Nachrichten gesorgt. Der Anbieter von Onlineschachdiensten habe am vergangenen Mittwoch sehr solide Quartalszahlen veröffentlicht. Play Magnus führe das starke Wachstum v.a. auf das E-Learning-Segment zurück. Starke Zuwächse habe man auch im E-Sport-Bereich mithilfe der Partnerschaften erzielt, habe es geheißen. Für das Q1 2022 stelle das Unternehmen das stärkste Bookings-Wachstum in seiner bisherigen Unternehmensgeschichte in Aussicht. Besonders gut sei bei den Anlegern die Anhebung der Langfristprognose angekommen.Obwohl Play Magnus Quartal für Quartal sehr solide Ergebnisse gemeldet habe, befinde sich die Aktie seit Monaten im Korrekturmodus. Das hänge mit dem Gesamtmarkt-Sentiment zusammen, die Investoren derzeit Wachstumswerte meiden würden und ihr Kapital in vermeintlich sichere Häfen wie Value-Aktien oder Edelmetalle umschichten würden. Das Abwärtspotenzial dürfte bei Play Magnus allerdings angesichts der deutlichen Erhöhung der Langfristprognose mittlerweile relativ begrenzt sein. Die Play Magnus-Aktie gehöre auf die Watchlist, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.02.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Play Magnus-Aktie: