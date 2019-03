Weitere Suchergebnisse zu "Platin":

Paris (www.aktiencheck.de) - Platin (ISIN: XC0009665545, WKN: XPTUSD) scheiterte Ende Februar an der Widerstandsmarke bei 868 USD und stoppte damit eine Aufwärtsbewegung, die nach einem Doppelboden bei 775 USD Anfang Februar gestartet war, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht.



Anschließend sei der Wert dynamisch an die Unterstützung bei 806 USD eingebrochen. Dort hätten die Bullen eine zweite Erholung initiieren können, seien im gestrigen Handel jedoch erneut an der 868-USD-Marke gescheitert. Aktuell falle das Edelmetall wieder an die 831-USD-Marke zurück.



Verbleibe Platin jetzt unter der 845-USD-Marke, wäre mit einer direkten Fortsetzung der Abwärtswelle bis an den Support bei 806 USD zu rechnen. Dort könnte eine leichte Erholung einsetzen. Ein anschließender Bruch der Unterstützung hätte dagegen weitere Verluste bis 775 USD zur Folge. Darunter käme es bereits zu einem mittelfristigen Verkaufssignal mit einem ersten Ziel bei 751 USD. Oberhalb von 848 USD käme es zu einem weiteren Anstieg bis 868 USD. Doch erst ein nachhaltiger Ausbruch über die Marke würde derzeit ein Kaufsignal liefern. Dann dürfte Platin jedoch zügig bis 912 USD klettern. (14.03.2019/ac/a/m)

