Paris (www.aktiencheck.de) - Bei Platin (ISIN: XC0009665545, WKN: XPTUSD) kam es ab Dezember zu einer Bodenbildung, welche mit dem Ausbruch über 832 USD abgeschlossen wurde, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Rally sei jedoch an der Hürde bei 877 USD aufgehalten worden. Nach einem umfassenden Rücklauf, welcher zeitweise unter die Ausbruchsmarke bei 832 USD geführt habe, habe die Marke bei 877 USD erneut nicht durchbrochen werden können.



Wenn es gelinge, sich nach dem Rücklauf der Vortage über 877 USD zu bewegen, werde der Weg auf der Oberseite relativ frei. In diesem Fall dürften Kursgewinne bis in den Bereich 915 USD möglich werden. Ein weiterer Rücklauf bis zum Aufwärtstrend bei 832 USD könne im Vorfeld noch folgen. Sollte Platin aber unter dieses Niveau rutschen, wären Abgaben bis in den Bereich 777 USD wahrscheinlicher. (26.03.2019/ac/a/m)



