Paris (www.aktiencheck.de) - Anfang April brach der Platinpreis (ISIN: XC0009665545, WKN: XPTUSD) über die mittelfristige Abwärtstrendlinie und den Widerstand bei 751 USD aus und generierte damit ein Kaufsignal. In der Folge zog der Wert bis 793 USD an und korrigierte von dort an den Support bei 711 USD, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Ein zweiter Test der Marke sei zuletzt ausgeblieben und so habe Platin die 751-USD-Marke erneut überwunden.



In den nächsten Tagen könnte sich der laufende Anstieg bis an den Widerstand bei 793 USD und darüber bereits bis an die Hürde bei 813 USD fortsetzen. Dort wäre allerdings mit einer stärkeren Korrektur zu rechnen, die durchaus wieder bis 751 USD zurückführen könne. Ein Sprung über 813 USD würde anschließend für Zugewinne bis 846 USD und mittelfristig bis 908 USD sorgen. Bei einem weiteren Abrutschen unter 751 USD wäre dagegen eine Korrektur bis 711 USD die Folge. (29.04.2020/ac/a/m)

