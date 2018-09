Weitere Suchergebnisse zu "Platin":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der Platinpreis (ISIN: XC0009665545, WKN: XPTUSD) verteidigte in der Vorwoche die Unterstützung bei 788,50 USD und drehte in der Folge deutlich auf, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht.



Sowohl das Hoch bei 812,50 USD als auch eine weitere Abwärtstrendlinie habe das Edelmetall hinter sich lassen können. Am Freitag und auch heute habe sich der überwundene Abwärtstrend bereits als gute Unterstützung erwiesen.



Nun müssten aber weitere Hochs folgen, um die Erholung fortsetzen zu können. Neben dem Abwärtstrend bei 818 USD biete das Ausbruchsniveau in Verbindung mit dem EMA50 bei 812,50 USD Halt. Solange diese beiden Marken halten würden, sei eine Fortsetzung der Erholung auf 845,90 und darüber 867,80 USD möglich. Breche dagegen der Support um 812 USD und falle Platin auch unter den Aufwärtstrend seit Anfang September, wäre zumindest ein Test des Zwischentiefs bei 788,50 USD zu erwarten. Auch ein kompletter Abverkauf der jüngsten Erholung könne dann nicht mehr ausgeschlossen werden. (24.09.2018/ac/a/m)