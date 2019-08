Weitere Suchergebnisse zu "Platin":

Paris (www.aktiencheck.de) - Nach einer Bodenbildung kurz vor dem Erreichen der Unterstützung bei 775 USD zog der Platinpreis (ISIN: XC0009665545, WKN: XPTUSD) ab Mitte Juni in einer weiteren Aufwärtsbewegung bis an den Widerstand bei 868 USD, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dieser habe Anfang August jedoch zunächst nicht überwunden werden können. Es sei eine Korrekturbewegung gefolgt, die an die Haltemarke bei 831 USD zurückgeführt habe. Dort würden die Bullen die Chance nutzen, den Aufwärtstrend fortzuführen und hätten den Wert erneut an die Barriere bei 868 USD getrieben.



Sollte es der Käuferseite jetzt im zweiten Anlauf gelingen, die Hürde bei 868 USD aus dem Weg zu räumen, könnte sich eine Kaufwelle bis 885 USD anschließen. Dort sei eine Zwischenkorrektur wahrscheinlich. Ein anschließender Ausbruch über die Marke würde für einen Aufwärtsimpuls bis 912 USD sorgen. Würden die Bullen dagegen erneut scheitern, könnte es ausgehend von 845 USD nochmals zu einem Ausbruchsversuch kommen. Darunter wäre der Anstieg der Vorwochen jedoch gestoppt und ein Einbruch bis 806 USD wahrscheinlich. (28.08.2019/ac/a/m)

