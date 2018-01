Weitere Suchergebnisse zu "Platin":

Paris (www.aktiencheck.de) - Nach der Rückeroberung der wichtigen Unterstützung bei 885 USD hatten die Bullen das Heft des Handelns bei Platin (ISIN: XC0009665545, WKN: XPTUSD) übernommen und trieben den Wert ab Mitte Dezember in einer steilen Kaufwelle nach Norden, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht.



In deren Verlauf sei die Kurshürde bei 920 USD und eine mittelfristige Abwärtstrendlinie durchbrochen worden. Zuletzt sei das Edelmetall an den Widerstand bei 967 USD gestiegen, der kurzzeitig bereits überschritten worden sei.



Der bullische Konter sei in dieser Woche in eine leichte Korrektur eingeschwenkt, die den Anstieg nicht in Frage stelle. Vielmehr sei davon auszugehen, dass die Käuferseite die kurze Pause im jungen Aufwärtstrend zur Vorbereitung eines finalen Ausbruchs über 967 USD nutze. Die laufende Korrektur sollte idealerweise bei 941 USD von einer zweiten Aufwärtsbewegung abgelöst werden, die Platin oberhalb von 967 USD bis 990 USD und darüber bereits bis 1.020 USD antreiben könne. Setze der Wert dagegen unter 941 USD zurück, könnte die nächste Kaufwelle bei 920 USD starten. Erst darunter müsste man von einem vorläufigen Ende des Anstiegs ausgehen. (10.01.2018/ac/a/m)