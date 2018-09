Weitere Suchergebnisse zu "Platin":

Der Platinpreis setzte seine Erholung in dieser Woche nicht weiter fort, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht.



Was bis gestern noch als Pullback auf den überschrittenen Abwärtstrend habe gewertet werden können, sei nach dem starken Rücksetzer hinfällig. Die Ausbruchsmarke bei 812,50 USD sei wieder unterschritten worden. Damit drohe im bärischen Fall sogar eine Wiederaufnahme der übergeordneten Abwärtsbewegung.



Die Käufer müssten das Edelmetall nun zwingend im Bereich des kurzfristigen Aufwärtstrends und damit um die Marke von 810 USD stabilisieren. Ein klares prozyklisches Kaufsignal entstehe erst, wenn der Widerstand bei 845,90 USD aus dem Markt genommen werde. Unter 810 USD könnte sich der gestrige Abverkauf fortsetzen bis an das Zwischentief bei 788,50 USD. Halte auch dieses nicht, würden weitere Verluste auf 762,10 und 751,00 USD drohen. Die guten Ansätze zu Beginn der Woche wären in diesem Fall endgültig dahin. (28.09.2018/ac/a/m)