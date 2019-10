Weitere Suchergebnisse zu "Platin":

Paris (www.aktiencheck.de) - Platin (ISIN: XC0009665545, WKN: XPTUSD) konnte sich nach einem Rückfall in den vergangenen Wochen auf dem mehrmonatigen Aufwärtstrend stabilisieren, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht.



Darüber seien die Notierungen wieder angesprungen und seien in der vergangenen Woche aus dem Korrekturtrend nach oben ausgebrochen. Ein sich anschließender Rücksetzer habe zuletzt bis 906 USD zurückgeführt.



Die Notierungen hätten nach dem Pullback bis 906 USD bereits die Chance, die Rally wieder auszudehnen. Setze sich der Ausbruch aus dem Korrekturtrend nachhaltig durch, seien Kursgewinne bis 957 USD schnell möglich. Darüber könnte sich Platin wieder in Richtung der Hochs bei 992 USD bewegen. Bärisch werde es, sollte Platin den bei 895 USD liegenden Aufwärtstrend nicht mehr halten. In diesem Fall wären Abgaben bis 871 USD schnell möglich. (30.10.2019/ac/a/m)



