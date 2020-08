Weitere Suchergebnisse zu "Platin":

Paris (www.aktiencheck.de) - Anfang Juli befreite sich der Platinpreis (ISIN: XC0009665545, WKN: XPTUSD) aus einer zähen Konsolidierung, indem eine kurzfristige Abwärtstrendlinie und der Widerstand bei 847 USD durchbrochen wurden, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Es sei eine steile Kaufwelle bis an die Hürde bei 947 USD gefolgt, an der der Wert zunächst abgeprallt sei. Nach einem bullischen Rücklauf an das vorherige Hoch bei 861 USD habe sich dieser Aufwärtstrend in den letzten Tagen dynamisch fortgesetzt.



Aktuell erreiche Platin wieder den Bereich um 947 USD und könnte bei einem Ausbruch über die Marke direkt bis 975 USD und darüber bis an den markanten Widerstand bei 1.013 USD ansteigen. Sollte das Hoch vom Februar überwunden werden, könnte sich die Rally bis 1.040 USD ausdehnen. Stoppe der laufende Anstieg dagegen an der 947-USD-Marke oder falle Platin vorher schon unter 883 USD zurück, wäre der Ausbruchsversuch gescheitert und ein weiterer Rückfall auf 861 USD zu erwarten. Diesmal dürfte die Marke allerdings unterschritten und das Edelmetall bis 813 USD abverkauft werden. (05.08.2020/ac/a/m)

