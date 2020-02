Weitere Suchergebnisse zu "Platin":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die Trendwende bei Platin, welche wir auch in unserem Jahresausblick thematisiert hatten, gewinnt mehr und mehr an Konturen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Neben dem Halten der ultimativen Bastion bei knapp 800 USD würden der Bruch des Abwärtstrends seit Sommer 2014 sowie die Rückeroberung der 38-Monats-Linie (akt. bei 902 USD) von den sich verbessernden Rahmenbedingungen des Weißmetalls zeugen. Die quantitativen Indikatoren würden derzeit diese Interpretation unterstreichen. Hervorheben möchten die Analysten dabei die mehrjährige positive MACD-Divergenz sowie die abgeschlossene Bodenbildung im Verlauf der Relativen Stärke (Levy). Gerade solche Indikatorformationen seien in der Vergangenheit oftmals Vorboten einer nachhaltigen Trendwende im eigentlichen Chartverlauf gewesen. Den Hochpunkten der letzten drei Jahre zwischen 1.023 USD und 1.044 USD komme dabei eine wichtige Signalfunktion zu. Gelinge der Sprung über diese Hürden, dürfte der Platinpreis tatsächlich den Kreuzwiderstand aus dem Basisbaissetrend seit 2008 (akt. bei 1.177 USD) und 2016er-Hoch (1.193 USD) ins Visier nehmen. Als Absicherung auf der Unterseite biete sich der o. g. langfristige Durchschnitt an. (20.02.2020/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Platin



mehr >