Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - "Ein kleiner Zündfunke fehlt noch", titelten wir Mitte Januar in Bezug auf den Platinpreis, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Mittlerweile sei das Edelmetall einen entscheidenden Schritt weiter, denn nach dem Abschluss einer inversen Schulter-Kopf-Schulter-Formation sei jüngst auch der Spurt über den im Frühjahr 2008 etablierten Abwärtstrend (akt. bei 1.113 USD) gelungen. Per Saldo seien damit zwei ganz entscheidende Faktoren für eine nachhaltige Wende zum Besseren erfüllt. Schließlich sei es alles andere als alltäglich, dass derart lange Trends gebrochen würden. Aus der Höhe der langfristigen, unteren Umkehr ergebe sich ein kalkulatorisches (Mindest-)Anschlusspotenzial von rund 350 USD. Das daraus resultierende Kursziel von 1.400 USD harmoniere recht gut mit den Tiefs von 2011/12 bei 1.338/1.375 USD. "Grünes Licht" würden darüber hinaus verschiedene Indikatoren (z. B. MACD, RSL) signalisieren. Noch sorge auch der Faktor "Saisonalität" für Rückenwind. Um die aktuelle Steilvorlage nicht zu gefährden, gelte es zukünftig die Kumulationszone aus dem o. g. langfristigen Baissetrend, einem Fibonacci-Level (1.075 USD) sowie der Nackenlinie der Bodenbildung (1.050 USD) nicht mehr zu unterschreiten. (10.02.2021/ac/a/m)

